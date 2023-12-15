«Имеют все шансы»: в каком случае Бузова и Дава могут воссоединиться

Несколько лет назад Ольга Бузова и Давид Манукян расстались со скандалом. Тогда певица обвинила возлюбленного в насилии и многочисленных изменах. Однако в конце 2023 года артисты стали подогревать слухи о воссоединении. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева рассказала, в каком случае Ольга и Давид могут быть вместе.