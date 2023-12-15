«Имеют все шансы»: в каком случае Бузова и Дава могут воссоединиться
Психолог Корендясева объяснила, в каком случае Бузова и Манукян могут воссоединиться .
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Несколько лет назад Ольга Бузова и Давид Манукян расстались со скандалом. Тогда певица обвинила возлюбленного в насилии и многочисленных изменах. Однако в конце 2023 года артисты стали подогревать слухи о воссоединении. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева рассказала, в каком случае Ольга и Давид могут быть вместе.
«Оба партнера не раз признавались в том, что их отношения с истериками, скандалами, ревностью и различными формами насилия. Их привлекает эта динамика друг в друге. В нашем менталитете романтизированы подобные отношения: довольно большой процент пар живет в конфликтах, агрессии, ревности. Предполагаю, что их отношения имеют все шансы на воссоединение», — высказалась психолог.
По словам эксперта, артистам нужно работать над мышлением и паттернами поведения, чтобы воссоединение было долгим и счастливым. Если же этого не произойдет, то их союз через 6 месяцев обречен на повторение пройденного сценария.
«Наш мозг использует привычные стратегии, и менять их с каждым годом все сложнее. Если Дава и Бузова не работали все это время над своим мышлением, то первые 6 месяцев отношений, если они воссоединятся, мы увидим романтику, тепло, радость, а дальше — постепенный уход к старому сценарию», — пояснила эксперт.
В недавнем интервью Ольга с улыбкой на лице рассказывала, как Давид ради нее преодолел расстояние и прилетел в Китай. Это, по мнению психолога, говорит о том, что Бузова «растаяла», поскольку каждой девушке льстит мужское внимание.
«Мы видели обвинения в насилии в сторону Давы. Но через время прошлый опыт затирается, и то, что казалось страшным сном, становится менее значимым», — сообщила Екатерина.