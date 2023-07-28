«Устала, не спала, ее замучили»: мать найденной у соседа 8-летней девочки раскрыла ее состояние

В Екатеринбурге мать найденной в квартире соседа восьмилетней девочки, которую искали двое суток, рассказала о ее состоянии. Женщина отметила, что дочь на данный момент чувствует себя нормально, но она замучена расспросами. Слова россиянки передает издание E1.ru.

Родительница девочки сообщила, что сейчас ее ребенок в полном порядке. В том числе не пострадало и ее психологическое здоровье. Единственное, что она отметила – у найденной наблюдается сильная усталость.

«Устала, не спала, ее замучили расспросами и разговорами. Больше мне добавить нечего», - рассказала мама юной екатеринбурженки.

Отметим, что, по одной из версий, находясь в квартире у соседа, девочка подверглась сексуальному насилию. Эту информацию ее семья комментировать отказалась.

Ранее стало известно, по какой причине мужчина увел восьмилетнего ребенка к себе домой. Он признался, что просто сильно тосковал по собственной дочери. При этом он уточнил, что не желал вреда несовершеннолетней. В его планах было просто провести с ней время и пообщаться.