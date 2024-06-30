«Устала доказывать, что я не фантик»: почему Ева Польна покинула группу «Гости из будущего»

Более 10 лет Ева Польна была солисткой группу «Гости из будущего», которая стала популярной, благодаря оригинальному вокалу артистки. С 2009 года началась сольная карьера звезды — ей захотелось делать более сложную и глубокую музыку. Исполнительница рассказала, почему покинула коллектив на самом пике его популярности.

Артистка признается: ей надоело работать исключительно для развлечения публики. Польне захотелось более глубокого творчества.

«Одной из причин стало то, что я устала доказывать людям, и в том числе Юре (сооснователь группы Юрий Усачев — прим. «Страсти»), что я не фантик. Что я не стою на сцене исключительно для их развлечения. Я принципиально пишу музыку не для этого», — рассказала знаменитость в интервью журналу «Собака.ru».

До сих пор многие ассоциируют Польну с песнями «Метко» или «Люби меня по-французски». Их артистка называет «хорошими и любимыми», но в альбомах группы всегда было место и глубокой лирике.

Взгляды Польны сильно разошлись с Юрием Усачевым: ей хотелось, чтобы проект развивался, а не плыл по течению, используя «минусовые фонограммы.

Желание работать по-своему артистка могла реализовать только в сольном творчестве: ей стало тесно в формате поп-музыки. При этом она абсолютно не согласна, что рок — хороший жанр, а поп — плохой.

Юрий и Ева расторгли деловые отношения на дружеской ноте. Позже они пытались воссоединиться, но ничего из этого не вышло.

Ранее Ева Польна рассказала, как стала принимать свой вес и бороться с хейтерами. Подробнее читайте здесь.