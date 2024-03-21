Ева Польна рассказала о том, как стала принимать свой вес и бороться с хейтерами. Певица стала гостей шоу «Большие девочки» на «Пятнице».

Ева Польна пообщалась с участницами телешоу, которые в формате реалити пытаются сбросить лишний вес. По словам знаменитости, набирать килограммы она начала еще в детстве.

«Первые признаки „пухлости“ у меня появились к 15 годам. На сцене я всегда считалась среди наших эстрадных красоток певицей „в теле“», — рассказала она.

При этом Польна заявила, что умеет принимать себя и не стесняется своего веса.

«Я научила людей принимать меня такой, какая я есть. Потому что я сама себя принимаю. Даже когда в час ночи ем бутерброд, смотрю на себя в зеркало и думаю: "Ну и ладно! Все равно себя люблю!"» — заявила она.

По словам знаменитости, хейтеры всегда найдут за что зацепиться — они критикуют как слишком худых, так и слишком полных людей. Польна объяснила участницам шоу, что все претензии они должны предъявлять в первую очередь себе.

«Ты такая, потому что сама хочешь такой быть. Прими себя. Я себя приняла и за себя взялась. Сейчас у меня все хорошо — и будет еще лучше», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что участницы шоу «Большие девочки» рассказали о похудении и жизни после проекта.