«Устала быть девочкой на побегушках»: невестка Королевой уговаривает певицу купить ей салон красоты

Невестка Наташи Королевой уговаривает певицу купить ей салон красоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита Короля».

По данным источника, Мелисса больше не хочет оставаться обычной визажисткой и мечтает о бизнесе.

«Она говорит, что устала быть девочкой на побегушках. Хочется красиво пожить. Тем более, что у Наташи деньги на салон точно должны найтись. Мелисса даже помещение присмотрела», – сообщает канал со ссылкой на подруг девушки.

Напомним, что невестка артистки счастлива в браке с Архипом Глушко. Отцом парня является бывший стриптизер, а ныне художник Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан. Сама Мелисса тоже танцевала на пилоне, но бросила это занятие ради любимого. Она стала визажисткой и вышла замуж за Архипа. Сначала родители были против брака, но в итоге приняли девушку.

