Наташа Королева посоревновалась с невесткой в конкурсе и заставила сына выбирать

Певица Наташа Королева после откровений о неправильном выборе сына отправилась в круиз на теплоходе в компании Архипа и невестки Мелиссы Волынкиной. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» в личном блоге показала, как молодые люди развлекались в путешествии и приняли участие в конкурсе матрешек.

На опубликованных кадрах Мелисса показала, что раскрасила заготовку под номером 29 и призывала голосовать за нее. Матрешке Королевой достался номер 14.

«Русский вечер. И вот мы расписывали, разрисовывали... Так, Архип, у нас голосование. Чья матрешка круче?» - произнесла Наташа.

Архип при этом выглядел озадаченным. Он держал в руках карточку для голосования и не был уверен, кому хочет отдать свой голос. В итоге приз получила матрешка Мелиссы. Ее пригласили на сцену и вручили приз.

Кроме того, Королева с родственниками и друзьями станцевала под песню Надежды Кадышевой «Плывет веночек».

Ранее Наташа Королева заверила, что находится в хороших отношениях с женой единственного сына Мелиссой (настоящее имя Анна). Исполнительница пояснила, что уважает выбор Архипа Глушко, даже если ей не все нравится.