Устал жить на улице: обнищавший исполнитель хита «Между мной и тобой» планирует вернуться в Россию

Российский певец Оскар (настоящее имя Шамиль Малкандуев), известный по хиту «Между мной и тобой», сейчас живет на улице в США. Однако звезда 90-х заявил, что хочет вернуться назад на Родину.

Певец переехал в Нью-Йорк и стал бродягой. Родственники пытались лечить его в психиатрической клинике, но это не дало результатов. Также исполнитель отказывается идти в ночлежку. На данный момент артист нуждается в деньгах, жилье и помощи врачей: средства на квартиру и возможный переезд для Оскара собирает его друг Александр, пишет Telegram-канал Mash.

Товарищ Малкандуева пояснил, что артиста «добил» ковид. До пандемии он работал в такси, пел в кабаре и планировал возродить карьеру, но условия поступивших предложений его не устраивали. После 2020 года Шамиль остался без работы, а пособие в 600$ спускал на алкоголь. Он также принимал со спиртным гормоны, что повлияло на психику артиста. После того, как закончились деньги, а пособия отменили, он оказался на улице.

Малкандуев родился в Нальчике в семье военного. Артист был популярным в конце 90-х, а в 2001 году даже получил «Золотой граммофон». Он переехал в США и в 2020 году сделал заявление о том, что перестал быть прежним. При этом он продолжает петь и даже опубликовал треки о неразделенной любви на двух языках – английском и русском.

Напомним, недавно Андрей Губин заявил о возвращении на сцену после 19-летнего перерыва.