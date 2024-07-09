Согласился исполнить одну песню: тяжелобольной Андрей Губин вернется на сцену после объявления о завершении карьеры

Певец Андрей Губин подтвердил свое участие в фестивале «Новая волна» в Сочи. 50-летний артист выйдет на сцену впервые за 19 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник выяснил, что в этом году организаторы музыкального мероприятия решили устроить творческий вечер, посвященный Губину. Он состоится 23 августа, и вокалист уже согласился приехать. Отмечается, что он споет один свой хит, а остальные популярные композиции исполнят Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие российские звезды. Ведущими фестиваля станут Александр Ревва и Александра Ребенок.

Напомним, что на сцену Губин не выходил много лет из-за проблем со здоровьем. Более 15-ти лет он страдает от неврологического заболевания, из-за которого у него есть проблемы с дикцией и мимикой.

Официально о завершении музыкальной карьеры Андрей объявил в этом году. Он отметил, что так сильно болеет, что не может петь.

Ранее Андрей Губин рассказал о своих идеалах женской красоты.