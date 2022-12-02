Устал и уехал из страны: что на самом деле происходит с пропавшим Леонтьевым

Уже долгое время Валерий Леонтьев не выходил на связь со своими поклонниками. Он перестал выставлять публикации, а на его личном сайте больше не обновляется расписание выступлений. Но не так давно Борис Чигирев раскрыл правду, что сейчас происходит с артистом.

Карьеру Леонтьев не завершил, однако сделал перерыв в творчестве. Концертный директор певца рассказал, что он уехал из страны вместе с супругой. Сейчас они находятся в США в Майами. По словам Чигирева, Валерию был необходим отдых, поэтому он и решил ненадолго «исчезнуть».

Но не все поклонники артиста поверили в версию, озвученную Борисом. Они считают, что у Леонтьева не было таких сильных проблем со здоровьем, чтобы теперь так долго восстанавливаться после них. Отметим, что в последнее время все больше звезд российского шоу-бизнеса уезжают из страны, поэтому фанаты заподозрили, что Валерий Леонтьев тоже находится не в обычном отпуске.

Напомним, что на днях в СМИ появились новости, что Елена Воробей вслед за друзьями и коллегами улетала в Израиль. Там она встретилась с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и другими эмигрировавшими звездами. Однако позже артистка опровергла информацию о том, что перебралась в другую страну навсегда. По ее словам, она уехала из-за гастролей, но уже скоро вернется назад.