«Успокойтесь»: новый худрук «Ленкома» заявил, что не забирал кабинет Марка Захарова

Новый художественный руководитель театра «Ленком» Владимир Панков заявил, что ему не нужен кабинет режиссера Марка Захарова. В нем будут проводиться встречи и читки.

Об этом Панков рассказал в интервью mos.ru.

Журналисты издания поинтересовались, что он «задумал» сделать с кабинетом Захарова.

«Немножко иногда удивляюсь, первые всегда, кого встречаешь, спрашивают, что с кабинетом? Я говорю: успокойтесь. На самом-то деле, мне кабинет не нужен. Мой кабинет — это площадка», - поделился Панков.

Худрук считает, что нужно уважительно относиться к памяти – и кабинет Марка Захарова останется его.

«Здесь мы будем проводить встречи, здесь будут читки, но он будет открыт», - поделился Панков.

Новый худрук пообещал встретиться с артистами на днях. Панков уверен, что актеры нервничают, но и он тоже. Театральный деятель рассказал о своей традиции «встречаться с глазу на глаз».

Ранее режиссер Карен Шахназаров высказался о назначении Панкова худруком в «Ленком». Он назвал это хорошим выбором для театра и отметил, что с уходом Захарова «Ленком» потерял свой стиль.