Карен Шахназаров высказался о назначении Панкова на пост худрука «Ленкома». Об этом сообщает Kp.ru.

Режиссер Карен Шахназаров посетил премьеру спектакля «Курьер», который в «Центре драматургии и режиссуры» поставил новый худрук «Ленкома» Владимир Панков.

Шахназаров похвалил режиссера и музыканта за постановку и отметил, что его новая должность будет во благо «Ленкому».

«Мне кажется, это правильное назначение. И хороший выбор для театра. Панков интересный режиссер. После ухода Марка Захарова „Ленком“ потерял свой стиль. Театру не хватало нового художественного лидера со своим взглядом, творческим стилем», — рассказал он.

Режиссер добавил, что у Владимира Панкова свой узнаваемый стиль.

«У него современные, в чем-то новаторские спектакли. Но при этом очень человечные, без провокации, без глума. „Ленком“ не простой театр, но, думаю, у Панкова получится. Это будет другой театр, со своим взглядом и творческим почерком», — объяснил Шахназаров.

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