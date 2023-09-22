Точная копия отца: Егор Бероев представил своего взрослого сына
Егор Бероев рассказал о 20-летнем наследнике.
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Егор Бероев заявил, что у него есть 20-летний сын. Только вот публике звезда кино представил не родного ребенка, а партнера Максима Филатова, который играет его наследника в сериале «Про людей и про войну». Об этом сообщает «7Дней.ru».
В соцсетях всплыл кадр со съемок проекта, на котором позируют экранные папа и сын. Примечательно, что молодой актер внешне очень похож на Бероева. Супруг Ксении Алферовой отметил, что рад был поработать с Филатовым.
«Это я со своим киносыном, белорусским актером Максимом Филатовым. Оказалось, что у нас дни рождения в один день. Маленькое чудо», – прокомментировал Егор Бероев.
В реальной жизни у актера есть дочь от Алферовой. Бероев сейчас пытается привить девочке любовь к хорошим фильмам. Он даже составил список лучших работ, которые его ребенок должен обязательно посмотреть. Однако в перечне нет ни одной кинокартины с его участием.
Ранее мы писали, что Елена Проклова отметила свой 70-ый день рождения в скромной компании в горах. Она специально не устраивала пышный праздник, поскольку хотела провести время только с самыми близкими.