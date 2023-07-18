«Успешно сдаю»: миллионер подарил певице Варваре трехкомнатную квартиру в Эмиратах

Певица Варвара призналась, что получила в подарок от влюбленного миллионера трехкомнатную квартиру в Эмиратах, которую сдает в аренду. Об этом она рассказала в беседе с dni.ru.

Она вспомнила, что в возрасте 19 лет жила в Эмиратах. Но страна оказалась не для нее, так как по ее утверждению там все искусственное, ненастоящее и очень жаркая погода. Певице больше нравятся Таиланд и Италия.

Но зато в ту пору в Эмиратах у нее случился роман с миллионером.

«Это был богатый человек, который подарил мне трехкомнатную квартиру, которую я сегодня успешно сдаю», – рассказала Варвара.

Сейчас исполнительница предпочитает Персидскому заливу загородный дом в лесу Тверской области, в 500 километрах от Москвы. Знаменитость подчеркнула, что она не бедный человек, у нее есть все для комфортной жизни. Она может нормально питаться, делать хорошие подарки. Правда пока ездить на Bentley или Rolls-Royce позволить себе не может.

По сообщениям СМИ, недвижимость в ОАЭ есть также у Кети Топурии, Люси Чеботиной, Ксении Собчак, Нюши и Александра Реввы.

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