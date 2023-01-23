20:01, 23 января 2023
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Певец Артик эмигрировал из России в Объединенные Арабские Эмираты
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин, известный как Артик, уехал из России. Блогер Катя Усманова рассекретила его новое место жительства.
Девушка заявила, что встретила Артика в ОАЭ, когда тот забирал детей из сада. «Его дочь Наоми в нашей группе», - сообщила она.
Напомним, коллега Артика Севиль осталась в России. Они выступают дуэтом только за границей.
Ранее Анна Дзюба ушла из дуэта с Артиком после 10 лет работы. Она утверждала, что никаких конфликтов между ними не было и виновных в распаде коллектива нет.
Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#ОАЭ