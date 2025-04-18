Опубликовано 18 апреля 2025, 20:011 мин.
«Успешная»: Ляйсан Утяшева показала иностранную татуировку на шее
У гимнастки Ляйсан Утяшевой заметили татуировку на шее со словами «успешная».
© Starface.ru
Гимнастка Ляйсан Утяшева посетила светскую церемонию. Журналисты заметили у нее на шее иностранную татуировку.
Надпись сделана на английском – на теле ведущей написано Saccessful, что переводится как «успешная». На рисунок обратил внимание сайт mk.ru.
Спортсменка позировала журналистам в черном обтягивающем комбинезоне, верхняя часть которого сделана из меха. На шее Ляйсан было массивное украшение. Утяшева забрала волосы в прическу, так что спина ведущей была открыта.
Утяшева присутствовала на церемонии одна. Ее супруг Павел Воля не мог быть, потому что работает.
Ранее сообщалось, что на концерте Павла Воли в Пятигорске планировали теракт. Выступление планировалось 16 апреля, но за несколько часов до начала его отменили.