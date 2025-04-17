Концерт отменили за несколько часов до начала: на выступлении Павла Воли в Пятигорске планировался теракт

На концерте юмориста Павла Воли в Пятигорске мог произойти теракт. Как сообщает Telegram-канал Baza, сторонник ИГИЛ*(Исламское государство признанно террористической организацией на территории РФ и запрещено) хотел поджечь дворец культуры «София».

Выступление звезды ТНТ на КМВ было запланировано 16 апреля. Однако за несколько часов до начала было объявлено об отмене. Сам Павел вышел на связь с поклонниками в социальных сетях и объяснил, что не смог выйти на сцену по техническим причинам. Но, по данным источника, причина была в возможном теракте.

Отмечается, что поджог планировал 24-летний мигрант. Он получил задание в Telegram и подготовил три «коктейля Молотова». За неделю до концерта мужчина сделал фото и видео ДК.

Задержали подозреваемого в день проведения выступления Воли. У него изъяли два ножа, топор и саперную лопатку.

Ранее Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева спасли убыточный бизнес по производству батончиков.

*Исламское государство признанно террористической организацией на территории РФ и запрещено