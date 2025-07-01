«Она всю жизнь в статусе чьей-то любовницы!»: невеста Григория Лепса «обрушилась» на Викторию Боню за клевету

Невеста Григория Лепса жестко ответила Виктории Боне, заявившей о многомиллионных долгах ее отца. В личном блоге Аврора Киба назвала эту информацию «смешной» и отметила, что бывает «на красных дорожках с детства».

Недавно Виктория Боня в эфире шоу «Злые языки» неожиданно заговорила о жизни Авроры Кибы. Телеведущая утверждала, что отец девушки обанкротился и погиб. По словам модели, именно поэтому мать пыталась выдать ее замуж за богатого жениха, чтобы расплатиться с долгами. Невеста Григория Лепса не стала молчать и в резкой форме ответила знаменитости, опровергнув ее слова.

«Не была в курсе, пока на меня не обрушили SMS с такими подробностями о моей семье, о которых с уверенностью рассказывает Боня, — каких-то долгах в 25 млн рублей. Это смешно! Знаю только, что примерно такую сумму мы тратим за лето», — заявила Аврора Киба.

Девушка также не упустила возможности «пройтись» по обидчице, которая не знает, о чем говорит.

«Виктория далека от кругов общения моей семьи и всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы, а не журналиста! Чтобы быть журналистом, нужно заканчивать журфак, как Ксения Собчак, а не курсы „Останкино“… Или факультет пищевых производств. Тут кто на что учился… Простите», — возмутилась невеста Григория Лепса.

По мнению Авроры Кибы, Виктория Боня лишь хотела за счет нее «напомнить о себе». Студентка также заявила, что Григорий Лепс не оплачивал ее обучение в Лондоне, а сама она с малых лет находится в светских кругах.

«Думаю, Виктории просто захотелось напомнить о себе в новостных лентах, где ее давно нет. У нее же, вроде, новая коллекция кепок вышла… Нужна реклама! И к моей учебе в Лондоне Гриша отношения не имеет! О чем неоднократно сам и говорил в своих интервью. И я с детства на красных дорожках! Всем добра! У меня все!» — высказалась девушка.

Ранее Аврора Киба ответила на критику романа с Григорием Лепсом, который старше нее на 40 лет: «Мое тело — мое дело».