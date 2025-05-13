«Успешен и состоятелен»: почему звезда «Уральских пельменей» скрывает личную жизнь

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, почему скрывает личную жизнь. Артистка призналась в интервью Леди Mail, что сосредоточена на творчестве.

Поклонники с интересом наблюдают за жизнью звезды, но она предпочитает не афишировать ее в соцсетях.

«Мне больше нравится радовать зрителей своими проектами и творчеством. Но это не значит, что в частной жизни у меня мало радости, нет-нет! Наоборот. У меня такое воспитание, что выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение — не очень правильно», — объяснила женщина.

Актриса подчеркнула, что посвящает семье много времени и старается находить баланс между работой и общением с публикой. По словам Михалковой, она транслирует понимание семьи и отношений с помощью акций. Многих интересует, замужем ли звезда. Юлия не стала скрывать ответ на этот вопрос.

«Вместо меня ответ даст мой пальчик, на котором, пока что нет обручального кольца», — высказалась знаменитость.

Юмористка порассуждала о том, каким видит идеального мужчину. По ее словам, деньги и успех – это следствие силы его характера, ума, целеустремленности, настойчивости, ответственности и надежности.

«Это именно те, качества, которые меня привлекают в мужчинах. В 100% случаях встречаясь с таким человеком, обнаруживаю, что он успешен и состоятелен. Совпадение? Не думаю», — призналась она.

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