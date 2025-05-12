«Ничего не получается»: звезда «Кривого зеркала» рассказал о проблемах с женщинами

Звезда шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал о проблемах с женщинами. Юморист поделился подробностями личной жизни в эфире программы врача-нарколога Василия Шурова на его канале.

По словам знаменитости, который поразил поклонников экстремальным похудением, у него произошли сбои в гормональной системе. Он избавился от 60 кг, но так и не смог наладить личную жизнь. Ему нравятся молодые женщины.

«Просто когда ты пьяный, тебе всё красивым кажется. Сейчас я очень капризный стал, избирательный», — заявил Морозов, бросивший пагубные пристрастия.

Мужчина отметил, что из-за пагубных привычек у него есть проблемы в отношениях с женщинами. Эта деликатная тема доставляет ему дискомфорт.

«Очень низкий тестостерон, очень низкий, его нету практически. Отсюда и не возникает желания», — признался звезда.

Александр называет себя обходительным и говорит, что любит пофлиртовать. Но дальше этого не заходит.

«Ты понимаешь, что женщину можешь соблазнить, а что с ней дальше делать — непонятно. Ты пытаешься с этим что-то делать, таблетки там, но ничего не получается», — поделился личным артист.

Морозов добавил, что чувствует себя моложе своего возраста. Ему 52 года, но на концертах он часто забывает, сколько именно ему лет. Юморист назвал себя человеком «без возраста».

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