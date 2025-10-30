Успенская закрыла бизнес в России, который регистрировала, будучи гражданкой США

Певица Любовь Успенская закрыла бизнес в России, который был открыт, когда исполнительница являлась гражданкой США. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Успенская ликвидировала ИП, которое зарегистрировала в 2021 году. На тот момент у певицы не было российского паспорта. В документах не указывалось отчество, а в графе о гражданстве стояли США.

В марте 2023 года артистка изменила уставные документы юрлица. В них указали российское гражданство.

ИП Успенской занималось производством кинофильмов, изданием песен и многим другим – источник пишет, что звезды всегда указывают эти виды деятельности для своей работы.

Ранее она назвала своей самой нелюбимой песню «Кабриолет». Артистка рассказала: трек писали под нее, именно эта композиция сделала Успенскую популярной. Однако певица говорит, что песня «вгоняет в тоску», с ней у исполнительницы связано много неприятных воспоминаний.