«Много неприятных воспоминаний»: Любовь Успенская назвала свою самую нелюбимую песню

Любовь Успенская заявила, что ненавидит свою песню «Кабриолет». Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Любовь Успенская является исполнительницей многих хитов, которые полюбились россиянам. Однако сама артистка признается, что не все песни приходятся ей по душе.

Так, своей самой нелюбимой песней Успенская назвала «Кабриолет» авторства Игоря Резника и Гари Голда.

«Эту песню писали под меня. Я прославилась благодаря ей, но я категорически не могу сегодня ее исполнять. Она меня вгоняет в тоску. Кроме того, с этой песней связано много неприятных воспоминаний, в которые я бы сейчас не хотела погружаться», — рассказала она.

Знаменитость добавила, что вскоре выпустит новые песни, которые пока находятся в работе.

