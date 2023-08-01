Успенская решилась на операцию у Хайдарова после удачного преображения Дубцовой

Певица Любовь Успенская рассказала, что решилась на операцию у хирурга Тимура Хайдарова после успешной пластики своей коллеги Ирины Дубцовой. Та делала липосакцию и увеличивала ягодицы за счет выкачанного жира.

Об этом Успенская сообщила в интервью изданию Super.ru.

Она призналась, что не знала Хайдарова как врача. Но ее привлек опыт Дубцовой, прооперировавшейся у хирурга.

«Подумала: Ире удачно сделали, значит, можно идти и сделать то, что мне нужно», - отметила Успенская.

Спустя время певица поняла, что «это было у Иры», а после операции прошло слишком мало времени – изъяны проявляются не сразу, говорит Успенская, а через месяц-два.

Ранее артистка объяснила, почему не подала в суд на Хайдарова сразу после неудачной операции. Она рассказала о горе в семье в тот момент – дочь Успенской Татьяна Плаксина попала в аварию. Певица ни о чем не могла думать, кроме как о спасении жизни родного человека.

Напомним, сразу несколько звезд рассказали о неудачных операциях у Хайдарова. Певица Слава делала у врача маммопластику, но после процедуры остались шрамы и рубцы. Врач объяснил их появление тем, что артистка не соблюдала рекомендации. Слава опровергала эту информацию.