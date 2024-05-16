Успенская подала досудебную претензию к Киркорову после слов о попрошайничестве. Об этом сообщает Super.ru.

Неделю назад Филипп Киркоров пренебрежительно высказался о Любови Успенской. По словам поп-певца, знаменитость выпрашивала у него подарки.

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка», — рассказывал он.

Стало известно, что Успенская подала досудебную претензию к Киркорову с требованием опровергнуть высказывание.

«Прошу Вас незамедлительно публично опровергнуть порочащую, не соответствующую действительности информацию, а именно фразы „начала выклянчивать шмотки и подарки“, „попрошайка“, и принять меры к удалению всех публикаций, ретранслирующих указанное интервью», — сказано в заявлении.

Адвокат певицы Елена Сенина рассказала, что знаменитость рассчитывает урегулировать конфликт в досудебном порядке. Напомним, в декабре 2023 года Киркоров подал в суд на Успенскую с требованием взыскать с нее 10 миллионов рублей из-за слов певицы о женоненавистничестве артиста.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская осудила Филиппа Киркорова после его рекламы клиники Хайдарова.