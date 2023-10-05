«Изуродовал и ее»: Успенская рассказала, что на самом деле Хайдаров сделал с Дубцовой

Певица Ирина Дубцова выступила с заявлением на фоне силиконового скандала вокруг звездного хирурга Тимура Хайдарова. Она попросила не приписывать ее в «счастливые пациентки», однако раскрывать подробностей не стала. Вместо нее это сделала коллега Любовь Успенская.

По словам «королевы шансона», врач буквально изуродовал артистку, как и многих других своих клиенток. Она сообщила, что после пластики у Хайдарова победительница «Фабрики звезд» только и делает, что страдает и лечится.

«Ирочка позвонила мне и сказала, как ей сложно, как она не может выносить эти воспоминания и боль. Тимур Хайдаров изуродовал и ее», - написала Успенская в личном блоге, подчеркнув, что пост публиковался с согласия Ирины.

Как стало известно, неудовлетворенная операцией, Дубцова потребовала, чтобы хирург все исправил. Однако и коррекция не принесла результатов, поэтому ей пришлось обратиться к другому специалисту. Единственное, что не понимают поклонники певицы, - почему она до сих пор об этом молчала и заговорила лишь сейчас.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как певица Слава пожаловалась на хирурга, заявив, что он изуродовал ее грудь. К ее претензиям присоединилась и Успенская, а также десятки дургих пациенток. Однако сам Хайдаров вину отрицает и считает, что против него идет масштабная кампания, чтобы уничтожить его репутацию.

Ранее Любовь Успенская сообщила, что Тимур Хайдаров заплатил ее директору два миллиона рубелй за молчание.