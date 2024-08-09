Успенская должна извиниться перед Киркоровым до 23 числа: Добровинский ждет раскрытия тайных деталей жизни певицы

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал иск певицы Любови Успенской к артисту Филиппу Киркорову. Он напомнил, что исполнительница должна извиниться перед музыкантом до 23 числа.

Комментарий звездного защитника привел сайт Kp.ru.

Заседание по иску Успенской состоится во второй половине сентября. Пока же сторона Киркорова ждет от певицы извинений.

«До двадцать третьего числа мы успеем посмотреть на извинения госпожи Успенской перед Филиппом Киркоровым, которые она должна опубликовать согласно решению суда в своих социальных сетях», - заявил адвокат и напомнил, что в случае неисполнения решения возможны неприятности, вплоть до возбуждения уголовного дела.

Что касается нового иска, который певица подала из-за слов Киркорова про «попрошайку», то Добровинский признался: он с «сентиментальным трепетом» будет ждать полтора месяца и «раскрытия неких деталей жизни госпожи Успенской, способных пролить свет на ее нравственные страдания».

Дело будет рассматриваться в Таганском районном суде. Адвокатом Успенской стала Елена Сенина.

Ранее певица признавалась, что не затеяла бы такие разбирательства, но заявила – вынуждена обороняться.