«Не постеснялся назвать попрошайкой»: Любовь Успенская подала в суд на Филиппа Киркорова

Певица Любовь Успенская сообщила, что суд начал рассмотрение ее иска к артисту Филиппу Киркорову. Тот публично назвал исполнительницу «попрошайкой».

Подробностями Успенская поделилась в соцсетях.

«Сегодня началось рассмотрение моего иска в суде к Филиппу Киркорову. Филипп, которого до слез обидели мои слова и «женоненавистнике», не постеснялся назвать меня публично «попрошайкой», - поделилась Успенская и задалась вопросом, не политика ли это двойных стандартов.

«Друзья, честно скажу, я бы никогда в наши дни не затеяла таких разбирательств, но если уж на меня напали, я обороняюсь», - рассказала певица.

Она поблагодарила адвоката Елену Сенину за работу. Защита певицы сообщила, что поводом для подачи иска стали громкие высказывания Киркорова о том, будто певица «выклянчивала шмотки».

По словам Сениной, в ходе заседания в Таганском районном суде 7 августа были удовлетворены все ее ходатайства. Сторона Успенской просила приобщить к делу некоторые документы, уточнить исковые требования и вызвать свидетелей.

«Все, чего мы хотели добиться от сегодняшнего судебного заседания — мы добились», — сказала Сенина. Ее слова приводит Пятый канал.

Сенина раскрыла, что требует певица в иске. Успенская хочет добиться опровержения от Киркорова и компенсации морального вреда. Ее размер не назывался.

Недавно сообщалось об окончании суда по иску Киркорова к Успенской. Певица обратилась к исполнителю после заседания со словами «Филя, возьмешь мелочью?»