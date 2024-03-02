«Успела всплакнуть»: Лера Кудрявцева призналась, что тяжело переносит реабилитацию после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева начала проходить реабилитацию спустя неделю после перенесенной операции на ноге. Однако в первый же день восстановления знаменитость призналась в своем Telegram-канале, что столкнулась со сложностями и очень устала.

Лера Кудрявцева поделилась, что каждый шаг дается ей с трудом.

«Я давно так не уставала. Для меня каждый шаг — это труд, пусть даже и на костылях. Болит одна нога, на которую вся нагрузка, руки тащат тело, подмышки — давят костыли, бедро — ибо одна нога болтается и бедро ее держит», — рассказала телезвезда.

По словам Леры Кудрявцевой, у нее не было сил рассказывать, как прошел первый день реабилитации после операции. Более того, телеведущая призналась, что даже плакала.

«Проходила кучу анализов, узи и успела всплакнуть до кучи», — рассказала Лера Кудрявцева.

Также телеведущая отметила, что, по ее ощущениям, она уже очень давно на костылях, хотя после операции прошла всего неделя.

«Такое ощущение, что это никогда не кончится, хотя с операции прошла всего неделя. Но у меня день за пять идет», — заключила звезда.

Напомним, Лера Кудрявцева серьезно травмировала ногу во время репетиции танцевального номера для нового шоу. Телеведущая неудачно приземлилась на ногу и порвала связки, а также получила перелом.

Ранее сообщалось о том, что Лера Кудрявцева пожаловалась на невыносимую боль после помощи врача.