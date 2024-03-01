Лера Кудрявцева пожаловалась на невыносимую боль после помощи врача. Об этом она рассказала в соцсетях.

Напомним, Лера Кудрявцева получила травму после неудачного падения — во время репетиции танцевального номера для проекта «Звезды» знаменитость порвала связку в колене правой ноги.

В результате Кудрявцеву прооперировали и вскоре выписали домой, где она должна была восстанавливать здоровье. По словам ведущей, к ней ежедневно приезжает врач, который осматривает ногу. Однако последний визит медика обернулся для телеведущей страданием.

«Сегодня доктор случайно поднял мою ногу под каким-то другим углом. Как же я орала! Искры из глаз посыпались. Неделя после операции. Пока еще на обезболивающих», — пожаловалась она.

Кудрявцева также рассказала, что за ней периодически ухаживает сестра, которая приносит ей еду.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева после травмы ноги сравнила себя с президентом США Джо Байденом.