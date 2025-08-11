«Успела поесть — и хорошо»: Маруся Климова раскрыла, как похудела спустя четыре месяца после родов

Актриса Маруся Климова рассказала, как быстро смогла похудеть после родов. По ее словам, специально она не садилась на диету. Просто из-за материнства артистка забывала есть. Об этом она сообщила Леди Mail.

Четыре месяца назад Климова впервые стала мамой. У нее родился сын. Маруся призналась, что с появлением ребенка ее жизнь сильно изменилась. Ее привычная обстановка преобразилась, и это стало для нее сложностью, но одновременно и радостью. Актриса отметила – материнство является проверкой на прочность, но обо всех трудностях забываешь, когда малыш улыбается.

К слову, Маруся довольно быстро вышла из декрета и сразу же поразила поклонников подтянутой фигурой. Артистка поделилась, что не худела, а забывала о еде из-за загруженности.

«Честно говоря, иногда я забываю поесть, потому что есть другие задачи, которые нужно успеть выполнить. Я похудела из-за этого: шучу, что мое интервальное голодание превратилось в перманентное», - рассказала Климова.

Сейчас актриса старается делать заготовки, которые ест в течение 2-3 дней. Но в планах у нее вернуться к правильному питанию.

«Правильное интервальное питание — пока только в далеких мечтах. Успела поесть — и хорошо», - заявила Маруся.

