«Меня оперировали из-за крупной опухоли»: Ида Галич раскрыла подробности вторых родов

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась подробностями прошедших родов. Она призналась, что вынуждена была пойти на кесарево сечение из-за рубца, оставшегося после удаления крупной опухоли.

«У меня была назначена плановая операция, я сама выбрала дату. Так было и с первым ребенком — кто со мной давно, знает, что меня оперировали из-за крупной опухоли (миомы)… Сейчас, дабы не рисковать из-за утончившегося шрама, который может разорваться во время родовой деятельности, решено было тоже провести операцию», — разоткровенничалась Ида в своем Telegram-канале.

По словам телеведущей, она не сразу поняла, когда вечером начались схватки, поэтому стала собираться в роддом только под утро.

«Даже голову не мыла. В три утра стало понятно, что пора идти в душ и с чистой головой ехать в роддом», - поделилась подробностями Галич.

В итоге все прошло по плану, телеведущая родила дочь на 39 неделе беременности. Девочку назвали Татьяной. Галич уже восстанавливается после операции и самостоятельно передвигается по палате. При этом рядом с ней все время присутствует мама.

Ранее сообщалось, что Ида Галич столкнулась с проблемами на последнем месяце беременности. Она пожаловалась, что каждый день проводит под капельницами.