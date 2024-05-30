Успел найти некоторые недостатки: Андрей Макаревич* сравнил израильскую и российскую скорость доставки

Переехавший в Израиль солит группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории России) пожаловался на жизнь в восточной стране. Его не устраивает то, как медленно привыкли все делать на Земле Обетованной.

Рокер поделился своим недовольством во время интервью Антону Привольнову. Макаревич* заявил, что до сих пор не может смириться с тем, что израильские службы и сервисы осуществляют свою работу в течение нескольких дней, тогда как на родине проблем с этим не было.

«Если у тебя была возможность сравнить с другими скоростями, это, конечно, обламывает. Когда ты привыкаешь к тому, что доставка из магазина приезжает к тебе через четыре часа, это хорошо и удобно. И тогда ты не понимаешь, а почему через четыре дня», — заявил фронтмен «Машины времени» в беседе с бывшим ведущим шоу «Контрольная закупка».

Ранее сообщалось, что продюсер Билык вышел из совместного бизнеса с Андреем Макаревичем*. Все дело в словах музыканта о «бешеном концерте» на Украине.

*признан иноагентом на территории России