Андрей Макаревич* лишился бизнес-партнера после слов о «бешеном концерте» на Украине

Продюсер «Адской кухни» Николай Билык решил разорвать партнерские отношения с уехавшим из России музыкантом Андреем Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ) после его слов о планах дать «бешеный концерт» на Украине.

Как пишет Telegram-канал Mash, он вышел из состава учредителей ООО «Самый смак», которым долгое время владел совместно с лидером «Машины времени».

В бизнесе Билыку принадлежало 49% акций. Контрольный пакет остается за Макаревичем*.

С 1993 года компания выпускала кулинарно-развлекательную программу «Смак» на Первом канале, которую сначала вел сам Макаревич*, а после Иван Ургант. В 2018 году шоу закрыли, и у проекта начались финансовые трудности.

Напомним, Макаревич* рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, что желает победы Украине и «считает до нее дни». Музыкант также выразил готовность выступить в Киеве «в первый же день победы Украины» с «бешеным концертом».

Ранее композитор и певец Юрий Лоза призвал забыть об уехавшем из России Макаревиче*. Музыкант признался, что раньше «корешился» с лидером «Машины времени», но сейчас он «не обнял бы» бывшего друга и коллегу при встрече.

*Признан иностранным агентом на территории России