«Уснуть и не проснуться»: Филипп Киркоров рассказал о психологических проблемах

Певец Филипп Киркоров заявил, что самоконтроль помогает ему справляться со стрессовыми ситуациями и психологическими проблемами. Как признался 57-летний исполнитель хита «Цвет настроения синий», он никогда не пользовался услугами психотерапевтов.

«Начинаю думать: так, внимание, Киркоров, что происходит? Тебе 57 лет, ты здоров, руки, ноги целы, голос есть, прекрасные дети, отец жив и здоров, дом, друзья, песни, профессия. Да, непростой период в жизни. Но значит, это нам дано не за что-то, а для чего-то», —раскрыл свой метод борьбы со стрессом Киркоров в шоу «Однажды» на НТВ.

При этом артист признался, что периодически на него находит апатия, когда хочется «уснуть и не проснуться». В такие моменты Киркоров напоминает сам себе, что уныние – один из самых страшных грехов.

Ранее Филипп Киркоров отправил своих детей, 12-летнюю Аллу-Викторию и 11-летнего Мартина, учиться за границу. Исполнитель хита «Единственная» рассчитывает дать наследникам хорошее образование.