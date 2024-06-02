«Мне грустно, потому что сейчас они далеко»: Филипп Киркоров отправил детей учиться за границу

Певец Филипп Киркоров старается ни в чем не отказывать своим детям, 12-летней Алле-Виктории и 11-летнему Мартину. Так, исполнитель хита «Единственная» стремится дать наследникам хорошее образование. В эфире программы «Однажды…» на НТВ журналист Сергей Майоров сообщил, что сейчас Алла-Виктория и Мартин учатся за границей.

Отец певца, народный артист России Бедрос Киркоров, подтвердил решение сына отправить детей на обучение за границей. Он признался, что расстроился из-за того, что теперь реже может видеться с внуками.

«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — поделился Бедрос Киркоров.

По словам отца Филиппа Киркорова, он поддерживает теплые отношения с Аллой-Викторией и Мартином.

«Мартин — это копия Филиппа в детстве. Он добрый. А Алла-Виктория чуточку настырная. Имеет свое мнение, не со всем согласится. Дай Бог еще год пожить, чтобы я увидел их чуть взрослей», — высказался артист.

Сами дети певца также рассказали об отношениях с Бедросом Киркоровым. Алла-Виктория призналась, что дедушка никогда не ругает ни ее, ни Мартина, в отличие от звездного папы.

«Дедушка добрый, он никогда не ругает. А папа может, если мы как-то реально провинимся. Иногда можем друг с другом поссориться или учиться не очень хорошо», — рассказала дочь Филиппа Киркорова.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров снимет авторский художественный фильм.