Услышав «Девчонка-девчоночка», она не удержалась: Кудрявцева на эмоциях заключила в объятия певца SHAMAN

Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать чувств на репетиции Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Она заключила в объятия артиста, который исполнял трек «Девчонка-девчоночка», передает Ura.ru.

Shaman на «Новой волне» представил свою версию хита Жени Белоусова. Первой работу оценила ведущая музыкального фестиваля — она попала на репетицию к Ярославу и пустилась в пляс. Было видно, что Кудрявцева получает истинное наслаждение от номера.

SHAMAN заметил Леру и захотел ее поприветствовать, но та опередила исполнителя. Ведущая заключила Дронова в объятия и дала ему совет. Так, Кудрявцева считает, что Ярославу необходимо включить в свой репертуар больше легких песен, таких как «Девчонка-девчоночка».

Ранее сообщалось, что Кудрявцева помирилась с мужем Игорем Макаровым. Пара собирается отвести дочь в школу.