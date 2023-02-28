Услышал крики: певица Валерия рассказала, как ее спас Филипп Киркоров

Певицу Валерию любят не только за творчество, но и за стиль, который очень нравится ее поклонникам. 54-летняя артистка поддерживает стройную фигуру, поэтому может позволить себе любые эксперименты с гардеробом. Но однажды у нее произошла неприятная ситуация, в которой ее просто спас коллега – поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров.

Блондинка участвует вместе с артистом в съемках популярного шоу «Маска». Валерия и Филипп являются членами жюри, которые должны всегда эффектно выглядеть. Исполнительница тщательно готовится к каждому выходу в эфир. Однажды она была в наряде и даже сделала макияж, но неожиданно испачкалась. О неприятном инциденте певица рассказала в «Вечернем шоу» Аллы Довлатовой на «Русском радио».

«Я должна была через несколько минут выйти на сцену в ярко-розовом пиджаке. И тут мы с визажистом решили, что надо намазать кремом руки — сильно сухие. Она открывает крем, нажимает на дозатор и вдруг из него вылетает огромная блямба и падает мне на лацкан пиджака! Но это же крем, тут три не три, это жирное пятно. Мы в ужасе, не можем понять, что делать», – вспомнила Валерия.

Певица рассказала, что их крики услышал Киркоров, который сам пришел на помощь. Поп-король придумал, как выйти из ситуации. Он отдал Валерии свою брошь, с помощью которой можно было прикрыть пятно на пиджаке. Оказалось, что звезда носит с собой разнообразные украшения, чтобы менять образы. Благодаря другу исполнительница смогла выйти в эфир в прекрасном виде.

Поклонники с интересом наблюдают за ходом музыкального шоу. Напомним, что в минувшие выходные проект покинул персонаж Лисенок. Жюри предположили, что под маской скрывалась продюсер Яна Рудковская. Они угадали. Блондинка рассказала о своих впечатлениях и реакции мужа и сыновей на ее персонажа. Сын знаменитости и Евгения Плющенко был в шоке, когда узнал, что под маской Лисенка скрывается его мама. По его словам, именно этот герой был ему не очень приятен.