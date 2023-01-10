Шаляпин, подвинься: певец SHAMAN рассказал, что ему приятно со взрослыми женщинами

Певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, признался, что любит находиться в окружении людей, которые намного старше его. Артист даже выбрал себе жену, разница в возрасте с которой составляет целых 13 лет! Поклонники уверены, что в скором времени звезда пойдет по стопам коллеги Прохора Шаляпина, который обожает бабушек.

Исполнитель приоткрыл завесу личной жизни в беседе с ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

«Это всего лишь цифры в паспорте. А паспорт, как известно, можно очень легко потерять и не найти. Поэтому, наверное, этот вопрос уместно задавать тем, кому действительно 25-30 лет. Я себя всегда ощущал, как минимум, лет на 20 старше, чем я есть. Поэтому мне всегда комфортно находить общий язык с людьми, которые старше меня. Которым за 50, а лучше даже за 60», – признался певец.

По словам музыканта, он всю жизнь выстраивал отношения с людьми, которые были намного старше его. Ярослав Дронов очень уважает своего концертного директора и говорит, что они «как ниточка с иголочкой».

Ранее мы писали о том, что популярного исполнителя SHAMANA хотят лишить его невероятных гонораров.