«Условия адские»: уехавшая в деревню Ксения Бородина пожаловалась на жизнь

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина пожаловалась подписчикам в социальных сетях на тяжелые съемки в Горном Алтае. Блогершу выбрали в качестве ведущей реалити-шоу «Последний герой».

Ксения Бородина призналась, что поначалу не хотела уезжать из дома. Она уже представляла, как ближайший месяц будет жить в деревне без каких-либо удобств. К тому же телеведущей тяжело переносить разлуку с семьей.

Однако через неделю после приезда в деревню Бородина, кажется, освоилась. Так, например, недавно знаменитость впервые в жизни подоила корову. К тому же блогерша отмечает, что ей нравится наблюдать за поросятами, которые купаются в грязи. Но от этого съемки не становятся легче.

«Суровый Алтай. Это реально тяжелые условия. Тяжело проходят съемки», – поделилась Ксения.

Кроме того, ведущая шоу пожаловалась на жуткую аллергию, о причинах которой даже не догадывается.

«Я вся просто промокла, у меня еще аллергия, не понимаю на что. Условия адские. Я сейчас говорю про себя, а участникам вообще... Мне их жаль», – добавила Бородина.

Ранее Лерчек посоветовала блогерам не говорить о политике в социальных сетях.