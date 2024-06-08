Лерчек назвала запретные темы для блогеров

Лерчек посоветовала блогерам не поднимать тему политики в соцсетях. Об этом сообщает NEWS.ru.

Блогерша Лерчек стала одной из спикеров на Питерском международном экономическом форуме. Знаменитость, которая еще не так давно сталкивалась с проблемами из-за неуплаты налогов, рассказала о запретных темах для блогеров.

По словам Лерчек, не стоит касаться темы политики.

«Не советую никому трогать тему политики, даже если очень сильно хочется высказаться. Станет только хуже всем вокруг. И вы будете нервничать», — заявила она.

Также блогерша посоветовала не освещать все, что связано с жестоким обращением. Негативные темы в любой форме не стоит поднимать в блогах, заявила Лерчек.

«Те темы, которые не соответствуют моим ценностям жизни, я никогда не буду обсуждать. Главное, наверное, показывать на своем примере», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что блогерша Лерчек на ПМЭФ объяснила кольцо на безымянном пальце.