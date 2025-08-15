«Ушли все, кроме меня»: Ирина Дубцова ответила на обвинения Игоря Крутого в неблагодарности

Певица Ирина Дубцова ответила композитору Игорю Крутому, который в интервью обвинил ее в неблагодарности. Исполнительница призналась, что для нее слова мэтра стали неожиданностью, ведь она на протяжении многих лет всегда говорит ему «спасибо» и не забывает тот вклад, который продюсер сделал в ее карьеру.

В личном Telegram-канале Дубцова опубликовала большой пост, в котором рассказала, почему прекратила сотрудничество с Крутым. По ее словам, было время, когда он разругался с одним из каналов, из-за чего артисты остались без ротаций.

«Никого не осуждаю — это работа, карьера, каждый выбирает свой путь. Но ушли все, кроме меня. Игорь Яковлевич неоднократно говорил, что всегда будет помнить этот мой поступок», - отметила Ирина.

Певица отработала у Крутого до конца контракта, а после, как она считает, с уважением к нему покинула компанию. Однако они все равно продолжали видеться с композитором, Дубцова участвовала в его проектах и в интервью всегда благодарила за подаренный опыт и поддержку в начале творческого пути.

«Три года назад я перестала появляться в проектах Игоря Яковлевича — на «Песне года», «Новой волне» и исчезла из судейского кресла проекта «Ты супер!». Мне до сих пор непонятно, почему это произошло. Мое уважение и благодарность остались прежними. Поэтому для меня было неожиданно услышать эти слова Игоря Яковлевича в интервью», - заявила артистка.

Ирина Дубцова подчеркнула — ей хочется верить, что Игорь Крутой сказал не то, что думал, или же интервью специально так смонтировали.

