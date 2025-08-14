«Может перекрыть кислород артистам»: какая репутация у Крутого, рассорившегося с Фадеевым

Композитор Игорь Крутой дал большое интервью, в котором назвал певицу Ирину Дубцову неблагодарной, вспомнил о давнем конфликте с Максимом Фадеевым и высказался об Андрее Губине. После этого в Сети начали обсуждать, что Игорь Яковлевич за годы на эстраде заработал себе скандальную репутацию. В беседе с порталом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов рассказал, что на самом деле говорят о Крутом в шоу-бизнесе и кого больше уважают – его или Фадеева.

По словам Дворцова, несмотря на высказывания в адрес звезд отечественной сцены, к Игорю Крутому относятся достаточно хорошо. Многие его уважают, поэтому даже не перечат. А какие-то скандальные моменты, заверил продюсер, случаются часто, когда человек приобретает власть.

«На самом деле такая история неоднозначная с Крутым. Репутация у него достаточно хорошая, его уважает весь шоу-бизнес, потому что он мэтр, профессионал своего дела, гениальный человек. Но все творческие люди скандальные, поэтому я не удивлен его высказываниями», — поделился Сергей Дворцов.

За годы в шоу-бизнесе с Крутым сотрудничали десятки звезд. Кто-то был доволен работой с композитором, а кто-то предпочитал разрывать с ним связи. Со вторыми композитор мог поступать жестко, отметил Дворцов.

«Как и любой человек со статусом, властью в шоу-бизнесе, Игорь Крутой может перекрыть кислород артистам, если они ему неугодны или перешли дорогу», — заявил продюсер.

Что касается конфликта с Фадеевым, то он все еще остается открытым. Игорь Крутой старается никак не пересекаться с коллегой, при этом открытой «войны» между ними ждать не стоит. По мнению Дворцова, если два мэтра начнут делить шоу-бизнес, то никто не выйдет победителем.

«Насколько знаю, после того конфликта Фадеев и Крутой никак не контактируют, каждый занимается своими делами. Это два авторитета в музыке, но у Фадеева свои репертуар и видение, а у Крутого — свои. Это два совершенно разных человека. И если они, грубо говоря, начнут войну, то будет ничья», — рассказал Сергей Дворцов.

Напомним, что конфликт Крутого и Фадеева разгорелся в 2015 году. Максим Александрович делился, что во время работы над национальной премией его коллега хотел быть во главе, что его не устраивало. Также, по его словам, Крутой настаивал на сжатых сроках, за которые невозможно создать качественный проект.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар группы «Сплин» за выступление в России.