Ушли в слезах: концерт Вани Дмитриенко едва не закончился давкой и паникой

Концерт певца Вани Дмитриенко чуть не закончился давкой и паникой. Некоторые зрители ушли в слезах с выступления любимого артиста.

Об этом пишет Telegram-канал 112.

Источник сообщает, что посетителей не выпускали во время концерта. На выходе столпилось так много людей, что кому-то становилось плохо. Желающих выйти из зала выталкивали и хватали, пишет 112.

Из-за толпы некоторые не только не увидели выступление, но и не услышали из-за криков охранников.

«Как потратить на концерт Вани Дмитриенко 20000 и уйти рыдая после 3 песни», - говорится в одном из отзывов на концерт.

Сам артист считает свое шоу удачным. Представители Дмитриенко отметили, что недовольных почти нет, а остальные – «нетерпеливые» и «мнительные».

В начале ноября сообщалось, что певец вместе с 16-летней актрисой Анной Пересильд улетел на Шри-Ланку.