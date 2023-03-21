Ушлая таджичка настолько сблизилась с Волочковой, что балерина решила сделать ее директором

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в соцсетях о новой обязанности своей домработницы. Приезжая дама фактически стала директором экс-примы Большого театра – теперь в ее руках рабочий телефон.

«Наш рабочий телефон находится в руках Лолы и это очень удобно, потому что мы всегда вместе. Так что, если у вас есть предложения, пишите… Лола всегда отвечает на конструктивные смс. И я всегда в курсе», - сообщила балерина.

Ранее должность помощницы занимали Светлана Герасимова, а затем 17-летняя крестница Волочковой. Первая покинула балерину при странных обстоятельствах, вторая также достаточно быстро отказалась работать на нее.

С домработницей Лолой другая история – уроженка Таджикистана 7 лет служит балерине.

Волочкова напомнила в соцсетях, что Лола со своей семьей (мужем и детьми) живет в уютном отдельном доме для персонала. Балерина заявила, что это «невероятные люди, помогающие во всем и благодарные».

Ранее 47-летняя Волочкова пожаловалась на тяжелую депрессию.