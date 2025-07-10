Ушла в тень после свадьбы: как живет нынешняя жена Кехмана Ида Лоло

Жена Кехмана Ида Лоло отказалась от светской жизни после свадьбы. Об этом сообщает Kp.ru.

Ида Лоло (в девичестве — Валеева) в 2016 году вступила в третий брак, став Идой Кехман. После этого события завершилась ее жизнь в статусе светской львицы. Вместо ночных клубов она стала посещать культурные мероприятия: оперные фестивали в Зальцбурге, юбилей Юрия Темирканова в Юсуповском дворце, а также путешествовать с мужем в Вену и Мюнхен ради оперы.

Детей Кехман родила в Ницце, в клинике Lenval, известной своим элитным обслуживанием. В 2017 году у пары появилась дочь Анастасия, а в 2018 году — сын Давид. Ида рассказывала, что ее муж присутствовал при родах обоих детей. Крещение детей состоялось в Свято-Николаевском соборе Ниццы. На церемонии присутствовали только Ида, Владимир и ее мать.

После замужества Ида сократила общение с прежними светскими знакомыми и обосновалась в подмосковном доме в элитном коттеджном поселке Николино. Недавно Ксения Собчак поделилась, что дом Владимир Кехман приобрел два года назад за 12 миллионов долларов, несмотря на статус банкрота.

Сама Ида Кехман пока не комментирует новости об обысках у мужа.

Ранее мы писали о том, что Компании, с которыми Кехман заключал контракты, принадлежали одному человеку.