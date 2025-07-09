Компании, с которыми Кехман заключал контракты, принадлежали одному человеку. Об этом стало известно «Страстям».

После того, как директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман оказался в статусе свидетеля по уголовному делу, в СМИ начали распространять сообщения о проверках компаний, с которыми руководство театра заключало контракты на ремонт помещений.

Так, в списке упоминались следующие организации: ООО «РСК-РЕНЕССАНС», ООО «ГК Строй-Эксперт», ООО «Строй-Эксперт». Сначала журналисты выяснили, что у всех компаний одинаковый контактный номер телефона.

А затем «Страстям» удалось узнать, что у организаций еще и один генеральный директор. Если в ООО «РСК-РЕНЕССАНС» и ООО «ГК Строй-Эксперт» он до сих пор остается владельцем, то из состава учредителей ООО «Строй-Эксперт» мужчина вышел не так давно.

Добавим, в Сети замечали, что Кехман на протяжении долгих лет заключал контракты с указанными выше юрлицами. Фигурировали в договорах, в том числе, и миллиардные суммы.

Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская отреагировала на обыски у главы МХАТ Кехмана.