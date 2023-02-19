Ушла в монастырь и перестала существовать в реальности: что произошло с бывшей женой Меладзе после развода

В 2014 году Валерий Меладзе и Ирина развелись спустя 25 лет брака. Оказалось, что певец последние годы жил на две семьи — встречался с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой.

Крах семейных уз воспринялся Ириной как большая трагедия.

«Мне казалось, что я летела вниз», — вспоминает Ирина.

Чтобы успокоиться Ирина начала изучать буддизм. Религия так захватила ее, что она планировала переехать на буддийский остров. Однако потом девушка поняла, что ближе ей православная литература.

Начав посещать Покровский монастырь, Ирина Меладзе молила о помощи у Матроны Московской. Вскоре она стала трутницей обители и будто утратила связь с реальностью.

Сейчас Ирина считает, что жизненные трудности были даны по воле Божьей, а Валерия Меладзе она давно простила.

Теперь Ирина окончила высшие богословские курсы Московской духовной академии и хочет преподавать теологию в воскресной школе.

Ранее мы писали, что оставленный супругой Меладзе стал заигрывать с молодой спортсменкой.