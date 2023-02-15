«Красивый человек»: оставленный супругой Меладзе стал заигрывать с молодой спортсменкой

Вчера в Москве состоялось шоу «Влюбленные в фигурное катание». Мероприятие запомнилось не только красочными номерами спортсменов, но и дебютом Алины Загитовой. Девушка решила попробовать себя в новой сфере и совместно с Zivert исполнила популярный трек. Однако не все оценили Олимпийскую чемпионку в роли певицы, вот почему на нее обрушился шквал критики. На защиту фигуристки поспешил встать Валерий Меладзе.

В беседе с изданием Sport24 артист заявил: то, что Алина тянется к музыке, — это прекрасно. Однако он назвал одно условие, при котором Загитова сможет построить успешную карьеру в шоу-бизнесе. По мнению Валерия, фигуристке надо «много работать над подбором песен и развивать навыки».

В целом, Меладзе только рад, что в рядах его коллег пополнение в виде привлекательной спортсменки. «У нас появится еще один красивый человек. Я всегда рад новым лицам. Ждем от Алины хитов», — резюмировал певец.

Ранее вокальные данные Олимпийской чемпионки прокомментировал Дмитрий Губерниев. Подробности читайте в этой статье.