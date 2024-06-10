Ушла в минус почти на 20 млн рублей: кинокомпания Валдиса Пельша терпит убытки

Некогда прибыльная кинокомпания телеведущего Валдиса Пельша перестала приносить ему доход. За минувший год она понесла большие убытки, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В последние несколько лет Пельш стал увлекаться съемкой кино. Для этого он создал компанию по производству фильмов. В 2022 году фирма показала очень хороший результат и принесла владельцу более 15 млн рублей чистой прибыли.

Однако в минувшем году ситуация кардинально изменилась. Кинокомпания телеведущего понесла значительные убытки. Так, в 2023-м они составили 19,5 млн рублей.

Пельша при этом не опустил руки и продолжил снимать фильмы. Около месяца назад он представил свой фильм о космонавте Юрии Гагарине.

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