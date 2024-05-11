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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 мая 2024, 13:15
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С головой ушел в бизнес: непобежденный чемпион UFC Нурмагомедов задолжал налоговой 306 млн рублей

Mash: чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой службе 306 млн рублей .
С головой ушел в бизнес: непобежденный чемпион UFC Нурмагомедов задолжал налоговой 306 млн рублей

© East News/Associated Press

Непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после завершения спортивной карьеры стали заниматься бизнесом. Однако, судя по всему, дела у знаменитости идут не очень. По данным Telegram-канала Mash, боец задолжал налоговой 306 млн рублей.

Хабиб открыл несколько десятков фирм. Каждая из них занималась чем то своим. Изначально спортсмен числился в составе их учредителей, однако потом стал избавляться от долей.

Во всех фирмах Нурмагомедов оставил во главе близких друзей. Все это показалось налоговой странным, и она организовала проверку. Тогда же компании бойца стали закрываться из-за недостоверных сведений на официальных бумагах.

В итоге оказалось, что Нурмагомедов должен ФНС несколько сотен миллионов рублей. По этой причине налоговая уже заблокирована счета бойцовского промоушена Eagle FC, которым владеет спортсмен.

Ранее сообщалось, что солиста дуэта HammAli & Navai Наваи Бакирова разыскивают за долг в 2 млн. Его фирмы за прошлый год понесла большие убытки.

Источник фото:East News/Associated Press
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Хабиб Нурмагомедов
долги