Ушла со сцены или все же выступает? Как сложилась жизнь Гвердцители после отъезда из РФ

Тамара Гвердцители выступает на концертах в США за 4,7 млн на украинском и грузинском языках. Об этом сообщает Kp.ru.

После начала СВО певица уехала из России в Грузию из-за болезни матери, которой не стало осенью 2022 года. Артистка тяжело переживала смерть родительницы, поэтому вернулась на сцену лишь в 2023 году, выступив в мюзикле «Сансет Бульвар» в Ереване. На сегодняшний день у знаменитости не запланированы мероприятия в России, зато она дает концерты в США.

В мае 2025 года Тамара выступит перед американцами с известными хитами, которые исполнит на русском, французском, английском, грузинском и украинском языках. По информации источника, гонорар артистки за частый концерт составляет 4,7 млн рублей.

Источник утверждает, что в России певица бывает, но редко: здесь у нее имеются друзья и недвижимость. В последний раз она приезжала в 2024 году на день рождения знакомого стилиста. Предположительно, в России артистка не выступает из-за бизнеса сына в Европе.

Ранее стилист Джордж Ровалс заявил, что Тамара Гвердцители не говорила плохого о России. Подробности читайте в этой новости.